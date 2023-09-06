В Чернігівській області депутатка з Київщини влаштувала незаконний в видобуток торфу (ФОТО)

Головне управління поліції в Чернігівській області спільно з оперативниками облуправління стратегічних розслідувань Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури повідомили про підозру в незаконному видобутку торфу учасникам злочинної групи з чотирьох осіб.

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Встановлено, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю разом з двома спільниками налагодили незаконний видобуток торфу з родовища на території Ніжинського району.

Зловмисники упродовж півроку незаконно видобували корисні копалини, а щоб приховати злочинну діяльність, видавалт її за нібито роботи з очищення каналів меліоративної мережі.

При цьому директором підприємства є депутатка однієї з місцевих рад Київської області. Внаслідок протиправних дій її, її двох знайомих та, власне, засновника ТОВ довкіллю була заподіяна екологічна шкода у розмірі понад 2 мільйона гривень.

Фото: ГУНП в Чернігівській області Фото: ГУНП в Чернігівській області Фото: ГУНП в Чернігівській області Фото: ГУНП в Чернігівській області Фото: Чернігівська обласна прокуратура Фото: Чернігівська обласна прокуратура Фото: Чернігівська обласна прокуратура Фото: Чернігівська обласна прокуратура

Крім того, підозрювана у змові з власником товариства задля легалізації одержаних корисних копалин організувала їх переробку. Також вони офрмлювали накладні на торф та продавали його, укладаючи договори з підприємцями реального сектору економіки.

Фігурантам інкримінують відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб та у великому розмірі (частина частина 2 статті 209 Кримінального кодексу), а також незаконне видобування корисних копалин організованою групою (частина 4 статті 240 КК).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. За обома статтями їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.