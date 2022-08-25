В День независимости в Украине прозвучало рекордное количество воздушных тревог

24 августа всего во всех регионах Украины и в Киеве было объявлено 189 воздушных тревог - это абсолютный рекорд за все время полномасштабного вторжения. Об этом сообщается в Twitter “Карта тревог”.

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Предыдущий рекорд – 109 тревог было объявлено 23 апреля, за день до празднования Пасхи.

По данным сервиса alerts.in.ua , чаще всего воздушную тревогу объявляли в Полтавской и Кировоградской областях – около 12 раз в каждом регионе. Часто сигнал тревоги слышали в Запорожской и Днепропетровской областях – около 11 раз, в Харьковской – 10 раз, в Черкасской области – 9 раз. В столице Украины в День независимости тревога звучала 7 раз.

В среднем в каждом из регионов воздушная тревога продолжалась до 2 часов. При этом дольше всего опасность продолжалась в Запорожской области — 4 часа 18 мин ( с 00:13 до 04:31).

alerts.in.ua — волонтерский сайт, визуализирующий информацию о воздушных тревогах и других угрозах на карте Украины.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил об обстреле 58 населенных пунктов со стороны российских оккупационный войск за минувшие сутки среды, 24 августа.

"К сожалению, как мы в МВД и предупреждали, вчерашний праздник независимости россияне портили с маниакальной жестокостью. Во-первых, количество обстрелов населенных пунктов увеличилось. За минувшие сутки полиция зафиксировала обстрелы 58 населенных пунктов – это значительно выше количество обстрелов, чем обычно. В результате таких обстрелов погибают и травмируются десятки человек", - сказал Енин в эфире телемарафона.

Напомним, после объявления тревоги в Днепропетровской области вражеская ракета попала в вагон поезда, где находились люди. Это произошло на станции Чаплино. В результате по меньшей мере 22 человека погибли.