У День незалежності в Україні прозвучала рекордна кількість повітряних тривог

24 серпня загалом у всіх регіонах України та в Києві було оголошено 189 повітряних тривог — це абсолютний рекорд за весь час повномасштабного вторгнення. Про це повідомляється в Twitter Мапа тривог.

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Попередній рекорд - 109 тривог було оголошено 23 квітня, за день до святкування Великдня.

За даними сервісу alerts.in.ua, найчастіше повітряну тривогу оголошували у Полтавській та Кіровоградській областях – близько 12 разів у кожному регіоні. Часто сигнал тривоги чули у Запорізькій та Дніпропетровській областях – близько 11 разів, в Харківській — 10 разів, в Черкаській області — 9 разів. В столиці України в День незалежності тривога звучала 7 разів.

В середньому в кожному з регіонів повітряна тривога тривала до 2 годин. При цьому найдовше небезпека тривала в Запорізькій області — 4 години 18 хв (з 00:13 до 04:31).

alerts.in.ua — волонтерський сайт, який візуалізує інформацію про повітряні тривоги та інші загрози на мапі України.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив про о бстріл 58 населених пунктів з боку російських окупаційних військ за минулу добу середи, 24 серпня.

"На жаль, як ми в МВС і попереджали, вчорашнє свято незалежності росіяни псували з маніакальною жорстокістю. По-перше, кількість обстрілів населених пунктів збільшилася. Минулої доби поліція зафіксувала обстріли 58 населених пунктів - це значно вища кількість обстрілів, ніж зазвичай. Внаслідок таких обстрілів гинуть і травмуються десятки людей", - сказав Єнін в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, після оголошення тривоги в Дніпропетровській області ворожа ракета влучила в вагон потяга, де знаходилися люди. Це сталося на станції Чаплине. В результаті щонайменше 22 особи загинули.