В Иране будут распознавать женщин без хиджаба с помощью камер в общественных местах

Власти Ирана объявили об установке камер в общественных местах для распознавания женщин без хиджаба. Нарушительницам дрескода угрожает штраф или арест.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что женщины, которые появятся на улице без хиджаба, будут получать сообщения с предупреждением о последствиях такого поведения. Нарушительницам дрескода угрожает штраф или арест.

Правоохранители утверждают, что установленные камеры помогут предотвратить "сопротивление закону о ношение хиджаба".

Система наблюдения будет использовать "умные камеры", способные идентифицировать лицо нарушителей.

Предпринимателей в стране также призвали следить за исполнением закона путем "тщательных проверок".

Новые меры также позволят полиции закрывать любой бизнес, работники которого не соблюдают обязательных требований по ношению хиджаба.

Издание отмечает, что за последний месяц из-за несоблюдения исламского дрескода в Иране было закрыто более 100 магазинов и предприятий.

В прошлом году в Иране прошли массовые акции протеста из-за смерти Махсы Амини, молодой курдской женщины, арестованной за нарушение правил ношения хиджаба. После смерти Амини многие женщины особенно в крупных городах отказались носить хиджаб, несмотря на риск ареста. Публичные нападения на женщин с непокрытой головой в Иране не редкость.

Отметим, что строгие исламские законы также действуют в Афганистане. После того, как талибы захватили власть, эта страна стала наиболее репрессивной в мире для женщин и девушек, лишая их многих основных прав.