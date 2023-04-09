В Ірані виявлятимуть жінок без хіджабу за допомогою камер у громадських місцях

Влада Ірану оголосила про встановлення камер у громадських місцях для розпізнавання жінок без хіджабу. Порушницям дрескоду загрожує штраф або арешт.

Про це повідомляє Bloomberg .

Зазначається, що жінки, котрі з'являться на вулиці без хіджабу, отримуватимуть повідомлення із попередженням про наслідки такої поведінки. Порушницям дрескоду загрожує штраф або арешт.

Правоохоронці стверджують, що встановлені камери допоможуть запобігти "опору закону про носіння хіджабу".

Система спостереження використовуватиме "розумні камери", які здатні ідентифікувати обличчя порушників.

Підприємців у країні також закликали слідкувати за виконанням закону шляхом "ретельних перевірок".

Нові заходи також дозволять поліції закривати будь-який бізнес, працівники якого не дотримуються обов’язкових вимог щодо носіння хіджабу.

Видання зауважує, що за останній місяць через недотримання ісламського дрескоду, в Ірані були зачинені понад 100 магазинів і підприємств.

Минулого рокув Ірані відбулися масові акції протесту через смерть Махси Аміні, молодої курдської жінки, заарештованої за порушення правил носіння хіджабу. Після смерті Аміні чимало жінок особливо у великих містах відмовилися носити хіджаб, попри ризик арешту.Публічні напади на жінок з непокритою головою в Ірані не рідкість.

Зазначимо, що суворі ісламські закони також діють в Афганістані. Після того, як таліби захопили владу, ця країна стала найбільш репресивною у світі для жінок і дівчат, позбавляючи їх ​​багатьох основних прав.