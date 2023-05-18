В КГГА ответили, будет ли в Киеве пляжный сезон

В Киеве не планируют открывать пляжный сезон, киевлянам и гостям столицы рекомендуют воздержаться от посещения пляжей.

Такое решение принял Совет обороны города, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Гражданам советуют пока воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха, поскольку отсутствуют укрытия", - говорится в сообщении.

В то же время в КГГА добавили, что на пляжах и зонах отдыха защитные сооружения не предусмотрены.

"Во время воздушной тревоги следует неукоснительно соблюдать требования безопасности и находиться в укрытиях", - подчеркнули городские власти.

Напомним, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщала, что мужчинам могут вручать повестки на пляжах, ведь они являются общественными местами.

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