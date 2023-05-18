У КМДА відповіли, чи буде у Києві пляжний сезон

У Києві не планують відкривати пляжний сезон, киянам та гостям столиці рекомендують утриматись від відвідування пляжів.

Таке рішення ухвалила Рада оборони міста, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Громадянам радять поки утриматись від відвідувань пляжів та зон відпочинку, оскільки відсутні укриття і сховища", - йдеться у повідомленні.

Водночас у КМДА додали, що на пляжах та зонах відпочинку захисні споруди не передбачені.

"Під час повітряної тривоги слід неухильно дотримуватись вимог безпеки та перебувати в укриттях", - наголосила міська влада.

Нагадаємо, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомляла, що чоловікам можуть вручати повістки на пляжах, адже вони є громадськими місцями.

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