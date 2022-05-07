В Киеве на ВДНХ открывают оранжерею

В Киеве на ВДНХ с 12 мая оранжерея возобновит работу и будет работать ежедневно с 12:00 до 18:00. При этом зал с баром некоторое время еще будет закрыт. Об этом сообщила пресс-служба ВДНХ.

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Обычный билет стоит 80 гривен, льготный – 60 гривен, но нужно предъявлять оригинал удостоверения. Расчет пока только безналичный.

Также в оранжерее можно провести фотосессию и видеосъемку. Для этого установили отдельный прайс:

фотосъемка в присутствии посетителей - 400 грн в час (фотограф + 2 человека, каждый последующий человек оплачивает вход);

фото- или видеосъемка с закрытием оранжереи – 2000 грн в час (до 10 человек);

торжественная фото- или видеосъемка с закрытием оранжереи – 5000 в час (до 25 человек).

Последние два пункта предполагают заблаговременное бронирование времени.

"Во время воздушной тревоги локация закрывается и мы просим посетителей пройти в ближайшее бомбоубежище, которое находится в павильоне №1. После отбоя тревоги можно будет вернуться в оранжерею", - уточнили в пресс-службе ВДНХ.

Ранее также сообщалось, что на экранах кинотеатров "Планета кино" будут снова показывать кинопремьеры. Также планируется показ фильмов, вышедших в прокат в первые месяцы полномасштабной войны, когда кинотеатры не работали.

В Киеве в ТРЦ Blockbuster Mall кинотеатр откроется 12 мая. В River Mall уже борется.