В Києві на ВДНГ відкривають оранжерею

В Києві на ВДНГ з 12 травня оранжерея відновить роботу й працюватиме щодня з 12:00 до 18:00. При цьому зала з баром деякий час ще буде зачинений. Про це повідомила пресслужба ВДНГ.

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Звичайний квиток коштує 80 гривень, пільговий — 60 гривень, але потрібно пред'являти оригінал посвідчення. Розрахунок наразі лише безготівковий.

Також в оранжереї можна провести фотосесію та відеозйомку. Для цього встановили окрмий прайс:

фотозйомка у присутності відвідувачів — 400 грн за годину (фотограф + 2 особи, кожна наступна людина оплачує вхід);

фото- або відеозйомка із закриттям оранжереї — 2000 грн за годину (до 10 осіб);

урочиста фото- або відеозйомка із закриттям оранжереї — 5000 за годину (до 25 осіб).

Останні два пункти передбачають завчасне бронювання часу.

"Під час повітряної тривоги локація закривається і ми просимо відвідувачів пройти у найближче бомбосховище, що знаходиться у павільйоні №1. Після відбою тривоги можна буде повернутися в оранжерею", — уточнили в пресслужбі ВДНГ.

Раніше також повідомлялося, що на екранах кінотеатрів "Планета кіно" знову показуватимуть кінопрем'єри. Також планується показ фільмів, які вийшли у прокат у перші місяці повномасштабної війни, коли кінотеатри не працювали.

У Києві у ТРЦ Blockbuster Mall кінотеатр відкриється 12 травня. В River Mall вже парцює.