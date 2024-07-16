В Киеве перестанут косить траву: какая причина

В связи аномально высокими температурами воздуха Департамент защиты окружающей среды КГГА принял решение о временном отказе от кошения травы на всех балансовых территориях коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений.

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Как сообщил директор департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный, решение касается большинства парков, скверов и других зеленых зон столицы.

Управляющим компаниям, ответственным за содержание придомовых территорий, также рекомендовано воздержаться от кошения травы в период аномальной жары.

Такое решение принято в целях защиты здоровья работников коммунальных служб от тепловых ударов и других негативных последствий жары.

Кроме того, отказ от кошения поможет сохранить газоны от повреждений, поскольку скашивание при высоких температурах является стрессом для растительности. Оставляя траву нескошенной, город также способствует снижению температуры почвы и сохранению влаги в земле, что особенно важно в условиях засухи.

Департамент защиты окружающей среды КГГА планирует провести опрос среди жителей города о возможности увеличения количества участков, где не будет проводиться кошения травы, чтобы учесть мнение общественности и принять решение относительно дальнейших действий в сфере озеленения города.

Добавим, что в Украине наблюдается аномально высокая температура воздуха, связанная с поступлением воздушных масс из Северной Африки и Ближнего Востока. Температура воздуха в тени достигает +40°C, а на открытых участках под прямыми солнечными лучами может превышать +50°C.

Также в Киеве 15 июля зафиксирован новый температурный рекорд – 34,2°C, что на 0,5°C выше предыдущего рекорда, установленного в 1883 году.