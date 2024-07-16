- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В Киеве перестанут косить траву: какая причина
В связи аномально высокими температурами воздуха Департамент защиты окружающей среды КГГА принял решение о временном отказе от кошения травы на всех балансовых территориях коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений.
Как сообщил директор департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный, решение касается большинства парков, скверов и других зеленых зон столицы.
Управляющим компаниям, ответственным за содержание придомовых территорий, также рекомендовано воздержаться от кошения травы в период аномальной жары.
Такое решение принято в целях защиты здоровья работников коммунальных служб от тепловых ударов и других негативных последствий жары.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Кроме того, отказ от кошения поможет сохранить газоны от повреждений, поскольку скашивание при высоких температурах является стрессом для растительности. Оставляя траву нескошенной, город также способствует снижению температуры почвы и сохранению влаги в земле, что особенно важно в условиях засухи.
Департамент защиты окружающей среды КГГА планирует провести опрос среди жителей города о возможности увеличения количества участков, где не будет проводиться кошения травы, чтобы учесть мнение общественности и принять решение относительно дальнейших действий в сфере озеленения города.
Добавим, что в Украине наблюдается аномально высокая температура воздуха, связанная с поступлением воздушных масс из Северной Африки и Ближнего Востока. Температура воздуха в тени достигает +40°C, а на открытых участках под прямыми солнечными лучами может превышать +50°C.
Также в Киеве 15 июля зафиксирован новый температурный рекорд – 34,2°C, что на 0,5°C выше предыдущего рекорда, установленного в 1883 году.