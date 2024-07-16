У Києві перестануть косити траву: яка причина

У зв'язку з аномально високими температурами повітря, що спостерігаються у столиці, Департамент захисту довкілля КМДА прийняв рішення про тимчасову відмову від косіння трави на всіх балансових територіях комунальних підприємств з утримання зелених насаджень.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Як повідомив директор департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний, рішення стосується більшості парків, скверів та інших зелених зон столиці.

Керуючим компаніям, відповідальним за утримання прибудинкових територій, також рекомендовано утриматися від косіння трави в період аномальної спеки.

Таке рішення прийнято з метою захисту здоров'я працівників комунальних служб від теплових ударів та інших негативних наслідків спеки.

Крім того, відмова від косіння допоможе зберегти газони від пошкоджень, оскільки скошування під час високих температур є стресом для рослинності. Залишаючи траву нескошеною, місто також сприяє зниженню температури ґрунту та збереженню вологи в землі, що є особливо важливим в умовах посухи.

Департамент захисту довкілля КМДА планує провести опитування серед мешканців міста щодо можливості збільшення кількості ділянок, де не проводитиметься косіння трави, щоб врахувати думку громадськості та прийняти зважене рішення щодо подальших дій у сфері озеленення міста.

Додамо, в Україні спостерігається аномально висока температура повітря, пов'язана з надходженням повітряних мас з Північної Африки та Близького Сходу. Температура повітря в затінку сягає +40°C, а на відкритих ділянках під прямим сонячним промінням може перевищувати +50°C.

Також у Києві 15 липня зафіксовано новий температурний рекорд – 34,2°C, що на 0,5°C вище за попередній рекорд,встановлений у 1883 році.