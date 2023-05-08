В Киеве усилены меры безопасности

8 и 9 мая правоохранители совместно с Нацгвардией и территориальной общиной будут усиленно патрулировать улицы города, парки и скверы.

Об этом сообщила Национальная полиция .

Отмечается, что обеспечение публичной безопасности и порядка будет происходить в местах возможных возложений цветов, в том числе у мемориалов. Также в эти дни правоохранители будут следить за правопорядком около кладбищ.

Полиция сообщает, что существует минная опасность в лесных полосах на деоккупированных территориях области. В связи с этим правоохранители рекомендуют не проводить отдых в лесах и на побережьях водоемов.

Напомним, что 9 мая в Украине будут отмечать День Европы. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Как отметил Зеленский, таким образом Украина будет чествовать историческое единство - единство всех европейцев, уничтоживших нацизм. В то же время, 8 мая президент предлагает отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945.