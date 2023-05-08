В Києві посилено заходи безпеки

8 та 9 травня правоохоронці спільно з Нацгвардією й територіальною громадою посилено патрулюватимуть вулиці міста, парки та сквери.

Про це повідомила Національна поліція.

Зазначається, що забезпечення публічної безпеки та порядку відбуватиметься у місцях можливих покладань квітів, у тому числі поблизу меморіалів. Також у ці дні правоохоронці будуть стежити за правопорядком поблизу кладовищ.

Поліція повідомляє, що існує мінна небезпека у лісосмугах на деокупованих територіях області. У зв’язку із цим правоохоронці наголошують не проводити відпочинок у лісах та на узбережжях водойм.

Нагадаємо, що 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Як зазначив Зеленський, таким чином Україна вшановуватиме історичну єдність - єдність усіх європейців, які знищили нацизм. Водночас 8 травня президент пропонує відзначати День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945.