В Киеве вода пошла на спад: в КГВА рассказали, есть ли аварийные подтопления

В Киеве после трех дней подъема уровня половодья, вода в Днепре пошла на спад. По городу не зафиксированы аварийные подтопления.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, пишет пресс-служба КГВА.

"По информации Укргодрометцентра по состоянию на 9:00 28.04.2023 уровень воды в реке Днепр, в Киеве у моста "Метро" составляет 9 290 см (по Балтийской системе высот). Что 19 см меньше, чем за минувшие сутки. Уровень опасности гидрологических явлений остается – І (желтый)", - отметил он.

По его словам, в настоящее время по городу Киеву не зафиксированы аварийные подтопления. Но все еще остаются подтоплеными острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Напомним, синоптики предупреждают, что в результате возможных значительных осадков может произойти вторая волна паводка. Это может произойти в конце апреля или начале мая.