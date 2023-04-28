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В Киеве вода пошла на спад: в КГВА рассказали, есть ли аварийные подтопления
В Киеве после трех дней подъема уровня половодья, вода в Днепре пошла на спад. По городу не зафиксированы аварийные подтопления.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, пишет пресс-служба КГВА.
"По информации Укргодрометцентра по состоянию на 9:00 28.04.2023 уровень воды в реке Днепр, в Киеве у моста "Метро" составляет 9 290 см (по Балтийской системе высот). Что 19 см меньше, чем за минувшие сутки. Уровень опасности гидрологических явлений остается – І (желтый)", - отметил он.
По его словам, в настоящее время по городу Киеву не зафиксированы аварийные подтопления. Но все еще остаются подтоплеными острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, синоптики предупреждают, что в результате возможных значительных осадков может произойти вторая волна паводка. Это может произойти в конце апреля или начале мая.