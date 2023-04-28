У Києві вода пішла на спад: у КМВА розповіли, чи є аварійні підтоплення

У Києві після трьох днів підйому рівня водопілля, вода у Дніпрі пішла на спад. Наразі по місту не зафіксовано аварійних підтоплень.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністації Сергій Попко, пише пресслужба КМВА.

"За інформацією Укргодрометцентру станом на 9:00 28.04.2023 рівень води в річці Дніпро, в Києві біля мосту "Метро" складає 9 290 см (за Балтійською системою висот). Що аж 19 см менше, ніж минулої доби. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається – І (жовтий)", - зазначив він.

За його словами, наразі по місту Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але все ще лишаються підтопленими острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

Нагадаємо, синоптики попереджають, що внаслідок імовірних значних опадів може статися друга хвиля паводку. Це може відбутися наприкінці квітня чи початку травня.