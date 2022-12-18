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В Киеве возобновили теплоснабжение – Кличко
В Киеве полностью возобновили теплоснабжение, нарушенное в результате ракетной атаки РФ 16 декабря.
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Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко.
"Город после последних обстрелов возвращает работу всех сервисов. В частности, полностью возобновили работу системы теплоснабжения столицы", - отметил он.
По его словам, все источники теплоснабжения работают в штатном режиме. В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 16 декабря во время массированной ракетной атаки в Киеве раздавались взрывы в трех районах. В результате обстрелов в городе возникли перебои с водо- и теплоснабжением.
В субботу, 17 декабря, жителям столицы вернули водоснабжение.