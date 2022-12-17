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В Киеве заработало метро
Метро в Киеве с утра 17 декабря возобновило работу, также жителям столицы вернули водоснабжение.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
По его словам, метро возобновило работу с 7:30.
В Киевской городской государственной администрации добавили, что поезда курсируют с интервалом выходного дня, который составляет 10 минут. Подземные станции также работают как укрытие во время воздушной тревоги.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Водоснабжение вернули всем жителям столицы. Половина киевлян - уже с теплом и мы работаем, чтобы восстановить его всем жителям города. С энергоснабжением 2/3 киевлян. Но графики аварийных отключений применяются. Потому что дефицит электроэнергии - значителен", - отметил Кличко.
Напомним, 16 декабря после массированного ракетного удара РФ метрополитен в Киеве работал только как укрытие, поезда не курсировали в связи с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии.