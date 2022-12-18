У Києві відновили теплопостачання - Кличко

У Києві повністю відновили теплопостачання, порушене внаслідок ракетної атаки РФ 16 грудня.

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Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко.

"Місто після останніх обстрілів повертає роботу всіх сервісів. Зокрема, повністю відновили роботу системи теплопостачання столиці", - зазначив він.

За його словами, всі джерела теплопостачання працюють в штатному режимі. Протягом дня комунальники працюватимуть по окремих будинках, де можуть виникати локальні проблеми з теплом.

Нагадаємо, 16 грудня під час масованої ракетної атаки у Києві лунали вибухи у трьох районах. В результаті обстрілу в місті виникли перебої з водо- та теплопостачанням.

В суботу, 17 грудня, жителям столиці повернули водопостачання.