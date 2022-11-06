В Киеве все контролируемо, пока причин говорить о чрезвычайной ситуации нет - КГГА

Причин говорить о чрезвычайной ситуации в Киеве пока нет, местные власти готовятся к разным вариантам действий в случае полного и длительного отсутствия электроэнергии, водо- и теплоснабжения.

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Об этом сообщил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Он отметил, что в столице все контролируемо.

"Система гражданской защиты должна быть готова к разным вариантам, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию. Чтобы реагировать правильно, мы должны планировать все возможные случаи", - цитирует Ткачука прессслужба КГГА.

Он подчеркнул, что городские власти делают все, чтобы минимизировать для жителей последствия постоянных атак России на объекты критической инфраструктуры.

"Причин для разговоров об эвакуации пока нет. Да, мы нарабатываем разные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. Это очень важный шаг, чтобы избежать хаоса в процессах, которые должны работать на минимизацию рисков для населения. В каждом районе давно существуют эвакуационные комиссии на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций – от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры", – отметил Ткачук.

Он добавил, что система гражданской защиты города работает в усиленном режиме, и все экстренные службы всегда готовы отреагировать на любую чрезвычайную ситуацию.

Напомним, ранее The New York Times со ссылкой на главу Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука сообщило, что киевские власти рассматривают возможность эвакуации всех трех миллионов жителей в случае полного обесточивания города, но пока для этого нет оснований.