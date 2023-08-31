В Киеве введут новые пропуски для передвижения во время комендантского часа на автомобиле

В Киеве с 25 сентября вводят пропуски нового формата на автомобили для передвижения по городу во время комендантского часа.

Об этом в четверг, 31 августа, сообщила пресс-служба КМВА.

Все водители, которым нужны такие документы, должны подать заявки на получение пропусков. Сделать это можно будет с 4 сентября. Обращаться нужно в Центральное управление Военной службы правопорядка.

В КМВА объясняют, что система пропусков должна периодически обновляться. Это необходимо для того, чтобы документами пользовались только те, кто относится к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органам государственной власти.

"Напоминаю, что эти пропуски запрещено размещать под стеклом авто или на другом видном месте. Они исключительно предъявляются по требованию правоохранителей или военных. Согласно процедуре, старые пропуски должны быть возвращены в Центральное управление Военной службы правопорядка. Жителям и гостям Киева напоминаю - комендантский час является обязательной нормой в условиях военного положения. Так будьте сознательными и не нарушайте правила", — отметил начальник КМВА Сергей Попко.

Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком. Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать данное лицо и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.

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