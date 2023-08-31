В Києві запровадять нові перепустки для пересування під час комендантської години на автомобілі

В Києві з 25-го вересня запроваджують перепустки нового формату на автомобілі для пересування містом під час комендантської години.

Про це в четвер, 31 серпня, повідомила пресслужба КМВА.

Всі водії, яким потрібні такі документи, мають подати заявки на отримання перепусток. Зробити це можна буде з 4-го вересня. Звертатися потрібно до Центрального управління Військової служби правопорядку.

В КМВА пояснюють, щоб система перепусток повинна періодично оновлюватися. Це необхідно для того, що документами користувалися лише ті, хто відноситься до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади.

"Нагадую, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці. Вони виключно пред’являються за вимогою правоохоронців чи військових. Згідно процедури, старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку. Мешканцям та гостям міста Києва нагадую - комендантська година є обов’язковою нормою в умовах воєнного стану. Тож будьте свідомими і не порушуйте правила", — зауважив начальник КМВА Сергій Попко.

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки. Якщо в заборонений час людина знаходиться на вулиці, то комендантський патруль має право затримати дану особу і перевірити у неї наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.

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