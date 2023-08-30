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В Києві закладам громадського харчування дозволили працювати на годину довше

робота кафе в Києві, робота ресторанів в Києві
Кав'ярня в Дарницькому районі Києва. Фото: Delo.ua

Рада оборони міста Києва ухвалила рішення дозволити закладам громадського харчування столиці продовжити час роботи на одну годину – до 23:00.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Ресторанам, кафе та іншим закладам громадського харчування дозволять працювати до 23:00 з 1 вересня.

Раніше дозволялося працювати до 22:00. Але таке часове обмеження було встановлено, коли комендантська година в столиці розпочиналася о 23:00. Зараз же вона – з 00:00. Коли її подовжили до 00:00 Національна ресторанна асоціація України звернулася до міської влади з проханням подовжити і час роботи закладів. Тоді звернення підписали представники 80 київських закладів.

Підприємці під час зустрічі з міською владою, де обгрунтовували доцільність такого рішення, наголошували, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів. Тому Рада оборони міста Києва вирішила дозволити працювати закладам громадського харчування на годину довше.

Зауважимо, що після скорочення комендантської години у Києві у березні виручка місцевих закладів почала зростати.

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки. Якщо в заборонений час людина знаходиться на вулиці, то комендантський патруль має право затримати дану особу і перевірити у неї наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.

Автор:
Віта Молодан