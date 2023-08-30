В Киеве заведениям общественного питания разрешили работать на час дольше

Совет обороны города Киева принял решение разрешить заведениям общепита столицы продлить время работы на один час – до 23:00.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Ресторанам, кафе и другим общепитам позволят работать до 23:00 с 1 сентября.

Раньше разрешалось работать до 22:00. Но такое временное ограничение было установлено, когда комендантский час в столице начинался в 23:00. Сейчас она – с 00:00. Когда ее продлили до 00:00 Национальная ресторанная ассоциация Украины обратилась к городским властям с просьбой продлить и время работы заведений. Тогда обращение подписали представители 80 киевских заведений.

Предприниматели во время встречи с городскими властями, где обосновывали целесообразность такого решения, отмечали, что продление времени работы заведений будет способствовать улучшению экономической ситуации в столице, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней. Поэтому Совет обороны города Киева решил разрешить работать заведениям общепита на час дольше.

Заметим, что после сокращения комендантского часа в Киеве в марте выручка местных заведений начала расти.