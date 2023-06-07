В Киеве заработал сервис поиска передержки для домашних животных: как работает

В Киеве заработал сервис, благодаря которому владельцы домашних животных, а также волонтеры и опекуны бездомных животных смогут найти временное пристанище для своих подопечных.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что проект "єКуточок" реализовали специалисты коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины".

Пока платформа работает в тестовом режиме, однако зарегистрироваться на ней можно уже сейчас.

Пользователи могут создать аккаунт двух типов: для тех, кто ищет временное убежище для животных и для тех, кто может его предоставить.

По словам исполняющей обязанности директора КП "КГБВМ" Наталии Мазур, сервис создан из-за высокого спроса на услуги передержки животных.

"К нам часто обращаются киевляне с запросом на временную передержку. Это и волонтеры, находящие животных на улице, опекуны беспризорных животных, а также владельцы домашних любимцев, у которых нет, где оставить их на несколько дней, отправляясь по делам или в отпуск. Поэтому мы решили создать сервис "єКуточок", где, с одной стороны, можно будет найти передержку для животных на некоторое время, а с другой – люди смогут взять кота или собаку на несколько дней, чтобы, например, понять, готовы ли они к такой ответственности.Пока сервис работает в тестовом режиме, и мы рассчитываем на обратную связь от пользователей, чтобы сделать его максимально удобным и функциональным", - отметила Мазур.

Кроме услуги передержки, в сервисе "єКуточок" можно найти или предложить услуги по выгулу собак, уходу и кормлению животных и т.д.

Также владельцы, опекуны или волонтеры смогут через сервис заказать дополнительные услуги для своих подопечных, например профессиональную фотосъемку, дрессировку, ветеринарное сопровождение и другое.