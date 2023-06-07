У Києві запрацював сервіс пошуку перетримки для домашніх тварин: як працює

У Києві запрацював сервіс, завдяки якому власники домашніх тварин, а також волонтери та опікуни безпритульних тварин зможуть знайти тимчасовий прихисток для своїх підопічних.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що проєкт "єКуточок" реалізували фахівці комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".

Поки що платформа працює в тестовому режимі, проте зареєструватися на ній можна вже зараз.

Користувачі можуть створити акаунт двох типів: для тих, хто шукає тимчасовий притулок для тварини, і для тих, хто може його надати.

За словами виконувачки обов’язки директорки КП "КМЛВМ" Наталі Мазур, сервіс створено через високий попит на послуги перетримки тварин.

"До нас часто звертаються кияни із запитом на тимчасову перетримку. Це і волонтери, що знаходять тварин на вулиці, опікуни безпритульних тварин, а також власники домашніх улюбленців, які не мають, де залишити їх на кілька днів, вирушаючи у справах чи у відпустку. Тому ми вирішили створити сервіс "єКуточок", де, з одного боку, можна буде знайти перетримку для тварин на деякий час, а з іншого – люди зможуть взяти кота чи собаку на кілька днів, щоб, наприклад, зрозуміти, чи готові вони до такої відповідальності. Поки що сервіс працює в тестовому режимі, і ми розраховуємо на зворотній зв’язок від користувачів, щоб зробити "єКуточок" максимально зручним та функціональним".

Окрім послуги перетримки, у сервісі "єКуточок" можна знайти або запропонувати послуги з вигулу собак, догляду та годування тварин тощо.

Також власники, опікуни чи волонтери зможуть через сервіс замовити додаткові послуги для своїх підопічних, наприклад, професійну фотозйомку, дресирування, ветеринарний супровід та інше.