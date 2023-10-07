В Кировоградской области военные сливали для продажи "налево" топливо, предназначенное для боевых задач

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в хищении военного имущества двум военнослужащим одной из воинских частей Кировоградской области и одному гражданскому, которые сливали и продавали топливо, предназначенное для выполнения боевых задач.

Об этом сообщают в ГБР и Кропивницкой специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона. Речь идет о начальнике электростанции отделения и командире электрогазового отделения аэродромно-технической роты воинской части.

По данным следствия, военнослужащие напрямую отвечали за заправку военной техники этой части. Однако с декабря 2022 года начальник с целью незаконного обогащения организовал схему похищения военного имущества, в частности горюче-смазочных материалов, которые находились на территории части.

Для этого он привлек другого военного этой же части и своего знакомого - местного жителя, который должен был подыскивать желающих купить горючее. В частности, в мае 2023 года за взятку в сумме 35 тысяч гривен сообщники незаконно отгрузили и реализовали жителю Кропивницкого 1 тысячу литров дизельного топлива.

Фото: ГБР

Фигуранты на служебном авто вывозили горючее из части в дом одного из военных, а их сообщник во дворе заправлял "клиентов". Следствие считает, что с марта по октябрь они вывезли и продали 20 тысяч литров горючего стоимостью около 1 миллиона гривен, впрочем задокументировано похищение лишь 2 тысяч литров на сумму около 100 тысяч гривен.

Трем мужчинам сообщено о подозрении в организации и пособничестве в похищении военного имущества в условиях военного положения по предварительному сговору (части 2, 3, 5 статьи 27, частей 4 статьи 410 Уголовного кодекса). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Командиру электрогазового отделения и гражданскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 310,7 тысячи и 207,1 тысячи гривен соответственно. Рассмотрение ходатайства относительно начальника электростанции отделения продолжается.

Расследование дела ведут следователи Третьего следственного отдела теруправления ГБР в Николаеве при оперативном сопровождении сотрудников Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области.