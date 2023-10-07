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Суспільство
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На Кіровоградщині військові зливали задля продажу "наліво" паливо, призначене для бойових завдань

На Кіровоградщині військові зливали задля продажу "наліво" паливо, призначене для бойових завдань
Фото: Кропивницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в розкраданні військового майна двом військовослужбовцям однієї з військових частин Кіровоградської області та одному цивільному, які зливали та продавали паливо, призначене для виконання бойових завдань.

Про це повідомляють у ДБР та Кропивницькій спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону. Йдеться про начальника електростанції відділення та командиру електрогазового відділення аеродромно-технічної роти військової частини.

За даними слідства, військовослужбовці безпосередньо відповідали за заправку військової техніки цієї частини. Однак з грудня 2022 року начальник з метою незаконного збагачення організував схему викрадення військового майна, зокрема паливно-мастильних матеріалів, які знаходились на території частини.

Для цього він залучив іншого військового цієї ж частини та свого знайомого - місцевого мешканця, який мав підшукувати бажаючих купити пальне. Зокрема, у травні 2023 року за хабар в сумі 35 тисяч гривень спільники незаконно відвантажили та реалізували мешканцю Кропивницького 1 тисячу літрів дизельного палива.

Фото 2 — На Кіровоградщині військові зливали задля продажу "наліво" паливо, призначене для бойових завдань
Фото 3 — На Кіровоградщині військові зливали задля продажу "наліво" паливо, призначене для бойових завдань
Фото: ДБР

Фігуранти на службовому авто вивозили пальне з частини до дому одного з військових, а їх спільник на подвір’ї заправляв "клієнтів". Слідство вважає, що з березня по жовтень 2023 року вони вивезли та продали 20 тисяч літрів пального вартістю близько 1 мільйона гривень, втім задокументовано викрадення лише 2 тисяч літрів на суму біля 100 тисяч гривень. 

Наразі трьом чоловікам повідомлено про підозру в організації та пособництві викрадення військового майна в умовах воєнного стану за попередньою змовою (частини 2, 3, 5 статті 27, частин 4 статті 410 Кримінального кодексу). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Командиру електрогазового відділення та цивільній особі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в сумі 310,7 тисячі та 207,1 тисячі гривень. Розгляд клопотання стосовно начальника електростанції відділення триває.

Розслідування справи здійснюють слідчі Третього слідчого відділу теруправління ДБР у Миколаєві за оперативного супроводження співробітників Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов