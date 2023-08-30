В Крыму оккупанты запретили маломерным судам выходить в море

Российские захватчики запретили владельцам маломерных судов во временно оккупированном Крыму выходить в море на расстояние более 1 километра от порта Федосии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что на временно оккупированном полуострове Крым враг усилил меры безопасности в акватории феодосийского залива.

В частности, оккупанты ввели запрет на выход в море на расстояние более километра от Феодосийского порта владельцам маломерных судов и капитанам соответствующих судов.

"Таким образом, оккупанты отреагировали на успешные атаки объектов вооруженных сил РФ в регионе", - подчеркивают в ЦНС.

Там добавляют, что в Крыму враг усиливает "контрдиверсионные" меры на полуострове и репрессии против местного населения.

"Оккупанты увеличивают количество полицаев для поиска украинского подполья. С начала года враг уже схватил и удерживает более 100 жителей полуострова в подозрении в "нелояльности"", - сообщают в ЦНС.

Заметим, население Крыма все более недовольно принудительной мобилизацией в российские оккупационные войска. Поэтому оккупанты решили предложить мобилизованным больше льгот, на которые выделяются средства из местного бюджета. Однако увеличение финансовой мотивации все равно не может повлиять на местные настроения.

Кроме того, оккупанты в Крыму теряют контроль над ситуацией на полуострове и не могут обеспечить безопасность даже для себя. Поэтому курортный сезон там фактически провалился.