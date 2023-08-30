В Криму окупанти заборонили маломірним суднам виходити в море

Російські загарбники заборонили власникам маломірних суден в тимчасово окупованому Криму виходити в море на відстань більш як 1 кілометр від порту Федосії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що на тимчасово окупованому півострові Крим ворог посилив заходи безпеки в акваторії феодосійської затоки.

Зокрема, окупанти ввели заборону на вихід у море на відстань понад кілометр від порту Феодосії власникам маломірних суден та капітанам відповідних суден.

"Таким чином, окупанти відреагували на успішні враження об’єктів збройних сил РФ у регіоні", - наголошують в ЦНС.

Там додають, що у Криму ворог посилює “контрдиверсійні” заходи на півострові та репресії проти місцевого населення.

"Окупанти збільшують кількість поліцаїв для пошуку українського підпілля. З початку року ворог вже схопив та утримує понад 100 мешканців півострова у підозрі у “нелояльності”", - повідомляють у ЦНС.

Зауважимо, населення Криму все більш незадоволене примусовою мобілізацією до російських окупаційних військ. Тому окупанти вирішили запропонувати мобілізованим більше пільг, на які виділяються кошти з місцевого бюджету. Однак збільшення фінансової мотивації все одно не може вплинути на настрої місцевих.

Крім того, окупанти в Криму втрачають контроль над ситуацією на півострові та не можуть гарантувати безпеку навіть для себе. Тому цьогоріч курортний сезон там фактично провалився.