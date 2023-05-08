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Общество
Дата публикации

В Мариуполе оккупанты начали мобилизовать мужчин - Андрющенко

мариуполь
Российские мобилизованные солдаты. Фото: Википедия

Российские оккупационные войска приступили к мобилизации украинских мужчин во временно захваченном Мариуполе. Мужчин-бюджетников уже отправили на прохождение медкомиссии.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Военкомат уже отправил первую партию мужчин - бюджетников на прохождение военной комиссии для призыва (зачеркнуто) мобилизации", - написал он.

Андрющено отметил, что медицинская комиссия проходит в Больнице интенсивной терапии.

Фото 2 — В Мариуполе оккупанты начали мобилизовать мужчин - Андрющенко

Кроме этого, в Луганской области захватчики также не выпускают с оккупированных территорий мужчин, которые способны воевать. Для них будут создаваться специальные лагеря.

Российские власти решили отправить на войну рабочих-мигрантов из Центральной Азии, чтобы отсрочить новую открытую обязательную мобилизацию в стране.

Автор:
Татьяна Гойденко
Павло Шеремета. Місце України у світовій економіці після війни // ШТАБ КВАРТИРА
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