В Мариуполе оккупанты начали мобилизовать мужчин - Андрющенко

Российские оккупационные войска приступили к мобилизации украинских мужчин во временно захваченном Мариуполе. Мужчин-бюджетников уже отправили на прохождение медкомиссии.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Военкомат уже отправил первую партию мужчин - бюджетников на прохождение военной комиссии для призыва (зачеркнуто) мобилизации", - написал он.

Андрющено отметил, что медицинская комиссия проходит в Больнице интенсивной терапии.

Кроме этого, в Луганской области захватчики также не выпускают с оккупированных территорий мужчин, которые способны воевать. Для них будут создаваться специальные лагеря.

Российские власти решили отправить на войну рабочих-мигрантов из Центральной Азии, чтобы отсрочить новую открытую обязательную мобилизацию в стране.