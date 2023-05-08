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В Мариуполе оккупанты начали мобилизовать мужчин - Андрющенко
Российские оккупационные войска приступили к мобилизации украинских мужчин во временно захваченном Мариуполе. Мужчин-бюджетников уже отправили на прохождение медкомиссии.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Военкомат уже отправил первую партию мужчин - бюджетников на прохождение военной комиссии для призыва (зачеркнуто) мобилизации", - написал он.
Андрющено отметил, что медицинская комиссия проходит в Больнице интенсивной терапии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме этого, в Луганской области захватчики также не выпускают с оккупированных территорий мужчин, которые способны воевать. Для них будут создаваться специальные лагеря.
Российские власти решили отправить на войну рабочих-мигрантов из Центральной Азии, чтобы отсрочить новую открытую обязательную мобилизацию в стране.