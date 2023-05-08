В Маріуполі окупанти почали мобілізувати чоловіків - Андрющенко

Російські окупаційні війська розпочали мобілізацію українських чоловіків у тимчасово захопленому Маріуполі. Чоловіків-"бюджетників" уже відправили на проходження медкомісії.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Військомат вже відправив першу партію чоловіків - бюджетників на проходження військової комісії задля призову (закреслено) мобілізації", - написав він.

Андрющено зазначив, що медична комісія проходить в Лікарні інтенсивної терапії.

Окрім цього, на Луганщині загарбники також не випускають з окупованих територій чоловіків, які здатні воювати. Для них будуть створюватися спеціальні табори.

Російська влада вирішила відправки на війну робітників-мігрантів із Центральної Азії аби відтермінувати нову відкриту обов'язкову мобілізацію у країні.