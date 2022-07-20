В Мариуполе оккупанты начали вакцинацию от COVID-19 российским "Спутником"

Российские оккупанты начали в Мариуполе вакцинировать население от коронавирусной болезни COVID-19 российским "Спутником". Пока без всеобщего принуждения, однако для рабочих, которые пошли на работу в оккупационную администрацию, вакцинация обязательна.

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Об этом сообщил советник городского главы Петр Андрющенко.

"Оккупанты начали вакцинацию против COVID-19 своим "Спутником". Пока без общего принуждения, однако для рабочих, которые пошли на работу в оккупационную администрацию, вакцинация обязательна", - сказал Андрющенко.

Он подчеркнул, что руководство оккупационных властей ранее было лидерами движения антивакцинации.

"И это самый большой интерес, потому что руководство оккупационных властей и круг первых коллаборантов были лидерами движения антивацинации. Ждем марша антиваксов в Мариуполе? Придет сопротивление откуда не ждали?" – добавил советник главы Мариуполя.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что COVID-19 свободно распространяется, а смертность во всем мире недопустимо высока, и призывает к ношению масок. Различные штаммы коронавируса продолжают вызывать новые волны случаев, госпитализаций и смертей во всем мире.