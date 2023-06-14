В Мариуполе россияне ищут партизан среди детей – Андрющенко

В оккупированном Мариуполе российские захватчики приступили к проверке детей с целью установления их причастности к партизанскому движению.

Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в Мариуполе россияне дошли до крайней точки паранойи. Так называемые "милиционеры" проверяют детей на причастность к партизанскому движению Мариуполь. Сопротивление и сотрудничество с ВСУ.

"Каждый раз, когда кажется, что посреди дна дыра, снизу слышится стук. Снова и снова. Что дальше? Полиграф младенца? Фильтрация эмбриона? Сразу ли газовая камера?" - подчеркнул он.

Российские захватчики вообще панически боятся любого партизанского движения. Они ищут партизан и тех, кто им помогает абсолютно на всех оккупированных территориях.

Ранее Андрющенко сообщал, что российские оккупационные войска приступили к мобилизации украинских мужчин во временно захваченном Мариуполе. Мужчин-бюджетников уже отправили на прохождение медкомиссии.