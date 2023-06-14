У Маріуполі росіяни шукають партизан серед дітей - Андрющенко

В окупованому Маріуполі російські загарбники розпочали перевірку дітей з метою встановлення їх причетності до партизанського руху.

Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, в Маріуполі росіяни дійшли до крайної точки параної. Так звані "міліціонери" перевіряють дітей на причетність до партизанського руху “Маріуполь. Спротив” та співпрацю з ЗСУ.

"Кожного разу, коли здається що посеред дна дірка, знизу чується стук. Знов і знов. Що далі? Поліграф немовля? Фільтрація ембріона? Чи одразу газова камера?" - наголосиа він.

Російські загарбники взагалі панічно бояться будь-якого партизанького руху. Вони шукають партизан і тих, хто їм допомагає абсолбтно на свіх окупованих територіях.

Раніше Андрющенко повідомляв, що російські окупаційні війська розпочали мобілізацію українських чоловіків у тимчасово захопленому Маріуполі. Чоловіків-"бюджетників" уже відправили на проходження медкомісії.