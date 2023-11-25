В МинВОТ назвали число украинцев, за время войны вернувшихся из Беларуси через единственный действующий КПП

С 24 февраля 2022 года гуманитарный коридор в пункте пропуска на белорусской границе "Мокраны – Доманово" в сторону Украины пересекли почти 6 тысяч человек, из которых более 1 тысячи детей.

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Об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. В настоящее время на границе работает волонтерский центр от общественной организации "Плуритон". Людям предоставляется питание, возможность согреться, переночевать и так далее. Также запущены автобусные маршруты.

В свою очередь, в МинВОТ организовали специальное совещание по вопросу возвращения украинцев через гумкоридор на Волыни, на котором было акцентировано внимание на вопросе организации сопровождения и помощи прибывшим.

По словам главы ведомства - вице-премьера Ирины Верещук, на месте необходимо усиление информирования людей относительно их возможностей. Кроме того, рассматриваются варианты обустройства места временного проживания для людей, прибывших через гумкоридор.

"Необходимо организовать всестороннюю поддержку наших людей. Особенно в ней нуждаются маломобильные. Необходимо объединить усилия, чтобы закрыть все потребности. В первую очередь должны решить вопросы выплат и обустройства мест временного проживания", - указала чиновница.

Выезд из Беларуси через Доманово

Отметим, что "Мокраны - Доманово" - единственный фактически работающий переход на границе с Беларусью. Перейти границу там можно только в направлении из Брестской области Беларуси в Украину. Это могут сделать только граждане последней и только пешком.

КПП расположены на трассе Брест – Ковель (Е85) возле соответствующих населенных пунктов, однако между ними самими – около 1,5 км. Для пересечения нужно иметь либо загранпаспорт (даже с истекшим сроком действия), либо внутренний паспорт (даже без своевременно вклеенного фото после 25- или 45-летия), либо свидетельство о рождении (для детей).

Для обычной работы этот КПП, как и все остальные на границе с Беларусью, Россией и самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республикой, был закрыт решением Кабинета министров с 28 февраля 2022 года.

Отметим, что на российской границе аналогичный единственный пункт пропуска работает возле села Покровка Краснопольской общины Сумской области. Он лучше обустроен и более популярен: с августа этого года через него вернулись в Украину более 13,5 тысячи граждан.