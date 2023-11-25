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В МинВОТ назвали число украинцев, за время войны вернувшихся из Беларуси через единственный действующий КПП
С 24 февраля 2022 года гуманитарный коридор в пункте пропуска на белорусской границе "Мокраны – Доманово" в сторону Украины пересекли почти 6 тысяч человек, из которых более 1 тысячи детей.
Об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. В настоящее время на границе работает волонтерский центр от общественной организации "Плуритон". Людям предоставляется питание, возможность согреться, переночевать и так далее. Также запущены автобусные маршруты.
В свою очередь, в МинВОТ организовали специальное совещание по вопросу возвращения украинцев через гумкоридор на Волыни, на котором было акцентировано внимание на вопросе организации сопровождения и помощи прибывшим.
По словам главы ведомства - вице-премьера Ирины Верещук, на месте необходимо усиление информирования людей относительно их возможностей. Кроме того, рассматриваются варианты обустройства места временного проживания для людей, прибывших через гумкоридор.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Необходимо организовать всестороннюю поддержку наших людей. Особенно в ней нуждаются маломобильные. Необходимо объединить усилия, чтобы закрыть все потребности. В первую очередь должны решить вопросы выплат и обустройства мест временного проживания", - указала чиновница.
Выезд из Беларуси через Доманово
Отметим, что "Мокраны - Доманово" - единственный фактически работающий переход на границе с Беларусью. Перейти границу там можно только в направлении из Брестской области Беларуси в Украину. Это могут сделать только граждане последней и только пешком.
КПП расположены на трассе Брест – Ковель (Е85) возле соответствующих населенных пунктов, однако между ними самими – около 1,5 км. Для пересечения нужно иметь либо загранпаспорт (даже с истекшим сроком действия), либо внутренний паспорт (даже без своевременно вклеенного фото после 25- или 45-летия), либо свидетельство о рождении (для детей).
Для обычной работы этот КПП, как и все остальные на границе с Беларусью, Россией и самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республикой, был закрыт решением Кабинета министров с 28 февраля 2022 года.
Отметим, что на российской границе аналогичный единственный пункт пропуска работает возле села Покровка Краснопольской общины Сумской области. Он лучше обустроен и более популярен: с августа этого года через него вернулись в Украину более 13,5 тысячи граждан.