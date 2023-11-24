У МінТОТ назвали кількість громадян, що повернулися до України через єдиний КПП на кордоні з РФ

З початку відновлення роботи гуманітарного коридору в Сумській області з території Росії через нього повернулися в Україну понад 13,5 тисячі українців. Про це повідомляють в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Зазначається, що загальна сума виплат грошової допомоги українцям, які прибули через зазначений гуманітарний коридор, станом на сьогодні становить понад 18 мільйонів гривень. Від мобільних операторів люди безкоштовно отримали вже 545 стартових пакетів.

Для осіб, які перетинають кордон, було облаштовано транзитний центр. На його території організовано "пункт незламності", а також укриття. Наразі триває робота зі встановлення мобільного укриття на 100-150 осіб. Також вже тиждень функціонує додатковий автобусний маршрут евакуації Суми – Полтава – Дніпро.

Виїзд з РФ через Покровку

Нагадаємо, що єдиний пункт пропуску на україно-російському кордоні, закритому після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року, наразі працює як гуманітарний коридор.

Він розташований між селами Покровка (Краснопільська громада) та Колотилівка (Красноярузький район Бєлгородської області РФ). Пройти там можна лише в одному напрямку - в Україну - і лише пішки.

Як повідомляли у Мінреінтеграції, пропуск осіб на ньому було відновлено 5 серпня. Станом на початок жовтня, за його даними, цим КПП скористалися понад 10 тисяч українських громадян. Переважно це люди з окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

У відомстві повідомляли, що на українському боці кордону діє волонтерський гуманітарний центр, де українці можуть отримати безкоштовну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу.

Для короткострокового перебування осіб, які перетинають кордон, там виділено приміщення, облаштоване всіма зручностями, зокрема дитячою кімнатою. Також пункт тимчасового перебування евакуйованих створено в Сумах. Там можна перепочити, отримати допомогу та дізнатись усю необхідну інформацію для подальшого переміщення.

Евакуюватися можна і з домашніми улюбленцями. У пунктах прийому створені умови для перебування з ними. Зазначалося, що до зимового періоду для них планується побудувати спеціальне місце.

Крім того, з Сум було запущено спеціальний щоденний евакуаційний поїзд до Києва (відправляється о 6:47 і прибуває до столиці об 11:41). Представники влади та громадських організацій щоденно зустрічають евакуйованих в Києві.

Як запевняли в МінТОТ, там їм надаються всебічна підтримка та допомога, "Укрпошта" виплачує на вокзалі державну допомогу готівкою у розмірі 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб. Також повідомлялося, що усіх охочих Київська обласна військова адміністрація буде розміщувати в модульному містечку у Вишгородському районі.

З питань евакуації у відомстві закликають звертатися за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА - (0542) 77-99-55 - або на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер (096) 078-84-33.