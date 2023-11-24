В МинВОТ назвали количество граждан, вернувшихся в Украину через единственный КПП на границе с РФ

С начала возобновления работы гуманитарного коридора в Сумской области с территории России через него вернулись в Украину уже более 13,5 тысячи украинцев. Об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Отмечается, что общая сумма выплат денежной помощи украинцам, прибывшим через указанный гуманитарный коридор, на сегодняшний день составляет более 18 миллионов гривен. От мобильных операторов люди бесплатно получили уже 545 стартовых пакетов.

Для лиц, пересекающих границу, был обустроен транзитный центр. На его территории организован "пункт несокрушимости", а также укрытие. В настоящее время идет работа по установке мобильного укрытия на 100-150 человек. Также уже неделю функционирует дополнительный автобусный маршрут эвакуации Сумы – Полтава – Днепр.

Выезд из РФ через Покровку

Напомним, что единственный пункт пропуска на украинско-российской границе, закрытой после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, сейчас работает как гуманитарный коридор.

Он расположен между селами Покровка (Краснопольская община) и Колотиловка (Краснояружский район Белгородской области РФ). Пройти там можно только в одном направлении – в Украину – и только пешком.

Как сообщали в Минреинтеграции, пропуск лиц на нем был возобновлен 5 августа. По состоянию на начало октября, по его данным, этим КПП воспользовалось более 10 тысяч украинских граждан. В основном это люди с оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

В ведомстве сообщалось, что на украинской стороне границы действует волонтерский гуманитарный центр, где украинцы могут получить бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь.

Для краткосрочного пребывания лиц, пересекающих границу, там выделено помещение, обустроенное всеми удобствами, в частности, детской комнатой. Также пункт временного пребывания эвакуированных создан в Сумах. Там можно отдохнуть, получить помощь и узнать всю необходимую информацию для дальнейшего перемещения.

Эвакуироваться можно и с домашними питомцами. В пунктах приема созданы условия для пребывания с ними. Отмечалось, что к зимнему периоду для них планируется построить специальное место.

Кроме того, из Сум был запущен специальный ежедневный эвакуационный поезд в Киев (отправляется в 6:47 и прибывает в столицу в 11:41). Представители властей и общественных организаций ежедневно встречают эвакуированных в Киеве.

Как уверяли в МинТОТ, там им оказываются всесторонняя поддержка и помощь, а "Укрпочта" выплачивает на вокзале государственную помощь наличными в размере 3 тысяч гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысяч гривен для остальных. Также сообщалось, что всех желающих Киевская областная военная администрация будет размещать в модульном городке в Вышгородском районе.

По вопросам эвакуации в ведомстве призывают обращаться по телефону горячей линии Сумской ОВА - (0542) 77-99-55 – или на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по номеру 15-48. Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер (096) 078-84-33.