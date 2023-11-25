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У МінТОТ назвали число українців, що за час війни повернулися з Білорусі через єдиний діючий КПП
З 24 лютого 2022 року гуманітарний коридор в пункті пропуску на білоруському кордоні "Мокрани – Доманове" в сторону України перетнули майже 6 тисяч осіб, з яких понад 1 тисяча дітей.
Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Наразі на кордоні працює волонтерський центр від громадської організації "Плурітон". Людям надається харчування, можливість зігрітися, переночувати тощо. Також запущені автобусні маршрути.
В свою чергу, в МінТОТ організували спеціальну нараду з питання повернення українців через гумкоридор на Волині, на якій було акцентовано увагу на питанні організації супроводу та допомоги прибулим.
За словами очільниці відомства - віцепремʼєрки Ірини Верещук, на місці необхідне посилення інформування людей щодо їхніх можливостей. Крім того, наразі розглядаються варіанти облаштування місця тимчасового проживання для людей, які прибули через гумкоридор.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Необхідно організувати всебічну підтримку наших людей. Особливо її потребують маломобільні. Необхідно об’єднати зусилля, щоб закрити всі потреби. Першочергово маємо вирішити питання виплат та облаштування місць тимчасового проживання", - вказала чиновниця.
Виїзд з Білорусі через Доманове
Зазначимо, що "Мокрани – Доманове" є єдиним фактично працюючим переходом на кордоні з Білоруссю. Перейти кордон там можна лише у напрямку з Брестської області Білорусі в Україну. Це можуть зробити виключно громадяни останньої і лише пішки.
КПП розташовані на трасі Брест - Ковель (Е85) біля відповідних населених пунктів, однак між самими ними - близько 1,5 км. Для перетину треба мати або закордонний паспорт (навіть із закінченим строком дії), або внутрішній паспорт (навіть без своєчасно вклеєного фото після 25- чи 45-ліття), або свідоцтво про народження (для дітей).
Для звичайної роботи цей КПП, так само як і всі інші на кордоні з Білоруссю, Росією та самопроголошеною Придністровською Молдавською Республікою, було закрито рішенням Кабінету міністрів з 28 лютого 2022 року.
Зазначимо, що на російському кордоні аналогічний єдиний пункт пропуску працює біля села Покровка Краснопільскої громади Сумської області. Він є краще облаштованим та більш популярним: з серпня через нього повернулисядо України більше 13,5 тисячі громадян.