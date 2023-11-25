У МінТОТ назвали число українців, що за час війни повернулися з Білорусі через єдиний діючий КПП

З 24 лютого 2022 року гуманітарний коридор в пункті пропуску на білоруському кордоні "Мокрани – Доманове" в сторону України перетнули майже 6 тисяч осіб, з яких понад 1 тисяча дітей.

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Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Наразі на кордоні працює волонтерський центр від громадської організації "Плурітон". Людям надається харчування, можливість зігрітися, переночувати тощо. Також запущені автобусні маршрути.

В свою чергу, в МінТОТ організували спеціальну нараду з питання повернення українців через гумкоридор на Волині, на якій було акцентовано увагу на питанні організації супроводу та допомоги прибулим.

За словами очільниці відомства - віцепремʼєрки Ірини Верещук, на місці необхідне посилення інформування людей щодо їхніх можливостей. Крім того, наразі розглядаються варіанти облаштування місця тимчасового проживання для людей, які прибули через гумкоридор.

"Необхідно організувати всебічну підтримку наших людей. Особливо її потребують маломобільні. Необхідно об’єднати зусилля, щоб закрити всі потреби. Першочергово маємо вирішити питання виплат та облаштування місць тимчасового проживання", - вказала чиновниця.

Виїзд з Білорусі через Доманове

Зазначимо, що "Мокрани – Доманове" є єдиним фактично працюючим переходом на кордоні з Білоруссю. Перейти кордон там можна лише у напрямку з Брестської області Білорусі в Україну. Це можуть зробити виключно громадяни останньої і лише пішки.

КПП розташовані на трасі Брест - Ковель (Е85) біля відповідних населених пунктів, однак між самими ними - близько 1,5 км. Для перетину треба мати або закордонний паспорт (навіть із закінченим строком дії), або внутрішній паспорт (навіть без своєчасно вклеєного фото після 25- чи 45-ліття), або свідоцтво про народження (для дітей).

Для звичайної роботи цей КПП, так само як і всі інші на кордоні з Білоруссю, Росією та самопроголошеною Придністровською Молдавською Республікою, було закрито рішенням Кабінету міністрів з 28 лютого 2022 року.

Зазначимо, що на російському кордоні аналогічний єдиний пункт пропуску працює біля села Покровка Краснопільскої громади Сумської області. Він є краще облаштованим та більш популярним: з серпня через нього повернулисядо України більше 13,5 тисячі громадян.