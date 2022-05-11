В мобильном приложении "Укрпочты" платить за доставку теперь можно онлайн

Компания "Укрпочта" добавила в свое мобильное приложение возможность заплатить онлайн за доставку посылок как по территории Украины, так и за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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К запуску этой услуги "Укрпочта" готовилась еще до полномасштабного вторжения России, при этом, как отмечают в компании, война не помешала этим планам.

"Теперь, чтобы отправить посылку, достаточно лишь дистанционно оформить ее и оплатить, отнести в отделение и просканировать штрихкод", — рассказали в пресс-службе.

Ранее "Новая почта" запустила новую услугу "Вещи из дома за границу". Она предусматривает доставку личных вещей украинцам, которые временно покинули территорию Украины из-за войны, в страны Европы.

Максимальный вес посылки 70 кг, габариты не должны превышать 120х80х69 см. Срок доставки ориентировочно от 6 дней, при этом посылку можно отправить только по адресу получателя, а не на отделение.