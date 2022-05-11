У мобільному додатку "Укрпошти" платити за доставку тепер можна онлайн

Компанія "Укрпошта" додала у свій мобільний застосунок можливість заплатити онлайн за доставку посилок як територією України, так і за кордон. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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До запуску цієї послуги "Укрпошта" готувалася ще до повномасштабного вторгнення Росії, при цьому, як зазначають у компанії, війна не завадила цим планам.

"Тепер, щоб надіслати посилку, достатньо лише дистанційно оформити її та оплатити, віднести до відділення та просканувати штрихкод", - розповіли у пресслужбі.

Раніше "Нова пошта" запустила нову послугу "Речі з дому за кордон". Вона передбачає доставку особистих речей українцям, які тимчасово залишили територію України через війну до країн Європи.

Максимальна вага посилки 70 кг, габарити не повинні перевищувати 120х80х69 см. Термін доставки орієнтовно від 6 днів, посилку можна відправити тільки за адресою одержувача, а не на відділення.