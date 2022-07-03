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В МВД рассказали, когда украинцы смогут свободно покупать пистолеты
Со следующего года украинцы смогут свободно покупать пистолеты. Соответствующий закон будет принят в ближайшее время.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.
"Украинцы дали однозначный ответ относительно разрешения на свободное владение оружием. 70% из опрошенных поддержали право на свободное его ношение. МВД соглашается с решением украинцев, и уже готовятся изменения ко второму чтению законопроекта", - отметил Андрусив.
Он подчеркнул, что речь идет именно о пистолете, а не гранатомете или автомате Калашникова.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Соответствующее законодательство будет принято в течение лета - осени. После этого определенное организационное время будут запускаться соответствующие реестры оружия", - сообщил Андрусив.
По его словам, возможно, будут внесены дополнительные решения, чтобы МВД могло сохранять контроль за оборотом оружия: проверять чье оно, как будет проходить процесс регистрации, в какие периоды владелец оружия должен проходить проверки.
Отметим, сейчас в Верховной Раде готовится ко второму чтению Закон “Об обороте гражданского оружия”.
Напомним, в "Дії" провели опрос среди украинцев на тему того, кто и как может владеть оружием в стране. Он стал самым масштабным в сравнении с предыдущими двумя, которые проводили в "Дії" ранее.
59% украинцев считают, что все граждане, отвечающие требованиям закона, могут иметь пистолет и свободно носить его с собой в общественных местах.