У МВС розповіли, коли українці зможуть вільно купувати пістолети

З наступного року українці зможуть вільно купувати пістолети. Відповідний закон буде ухвалено найближчим часом.

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Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів.

"Українці дали однозначну відповідь щодо дозволу на вільне володіння зброєю. 70% опитаних підтримали право на вільне її носіння. МВС погоджується з рішенням українців, і вже готуються зміни до другого читання законопроекту", - зазначив Андрусів.

Він підкреслив, що йдеться саме про пістолет, а не гранатомет чи автомат Калашнікова.

"Відповідне законодавство буде прийнято протягом літа – осені. Після цього певний організаційний час запускатимуться відповідні реєстри зброї", - повідомив Андрусів.

За його словами, можливо, будуть внесені додаткові рішення, щоб МВС могло зберігати контроль за обігом зброї: перевіряти чию вона, як проходитиме процес реєстрації, у які періоди власник зброї має проходити перевірки.

Зазначимо, зараз у Верховній Раді готується до другого читання Закон “Про обіг цивільної зброї”.

Нагадаємо, у "Дії" провели опитування серед українців на тему того, хто і як може мати зброю в країні. Він став наймасштабнішим у порівнянні з попередніми двома, які проводили у "Дії" раніше.

59% українців вважають, що всі громадяни, які відповідають вимогам закону, можуть мати пістолет та вільно носити його із собою у громадських місцях.