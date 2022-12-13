В Полтавской области детям запретили находиться на улице без взрослых с 21:00 до 07:00

Ограничение будет действовать с 15 декабря.

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На Полтавщине с 15 декабря лицам до 14 лет включительно запрещено находиться на улице, в местах общего пользования без сопровождения взрослых с 21:00 до 07:00.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

Такое решение принял Совет обороны области, а с предложением урегулировать этот вопрос обратились правоохранители.

Ранее временные ограничения для детей на пребывание на улице без сопровождения взрослых полностью совпадали со временем комендантского часа, который продолжается с 23:00 до 5:00.

Напомним, что в Полтаве и Тернопольской области полицейские будут искать нарушителей правил экономии электроэнергии.