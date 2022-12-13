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Суспільство
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На Полтавщині дітям заборонили знаходитись на вулиці без дорослих із 21:00 до 07:00

На Полтавщині дітям заборонили знаходитись на вулиці без дорослих із 21:00 до 07:00
Фото: depositphotos

Обмеження діятиме з 15 грудня.

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На Полтавщині з 15 грудня особам віком до 14 років включно заборонено перебувати на вулиці, в місцях загального користування без супроводу дорослих із 21:00 до 07:00.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. 

Таке рішення ухвалила Рада оборони області, а з пропозицією врегулювати це питання звернулися правоохоронці. 

Раніше часові обмеження для дітей на перебування на вулиці без супроводу дорослих повністю співпадали з часом комендантської години, яка наразі триває з 23:00 до 5:00.

Нагадаємо, що у Полтаві та Тернопільській області поліцейські шукатимуть порушників правил щодо економії електроенергії. 