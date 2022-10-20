У Полтаві та Тернопільскій області поліцейські шукатимуть порушників правил щодо економії електроенергії

З 20 жовтня у Полтаві патрульна поліція разом з інспекцією з благоустрою розшукуватиме підприємців, які не дотримуються правил щодо економії електроенергії. Про це повідомив мер Олександр Мамай.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

В Полтаві підприємці, які не вимкнуть зовнішнє освітлення і не реагуватимуть на приписи та рекомендації, будуть відключені від електропостачання.

Очільник міста додав, що влада розуміє, що підприємцям зараз важко, адже бізнес переживає не найкращі часи.

"І тому звертаюся до вас, як до полтавців, колег. Вимикайте освітлення і зовнішню ілюмінацію. Наголошую, це крайні міри, до яких ми не хочемо вдаватися. І спробуємо досягти розуміння шляхом перемовин. Сподіваюся на взаєморозуміння. Збережемо кіловати, Полтаву і Україну", — відзначив Мамай.

До аналогічних заходів вирішили вдатися в Тернопільській області, повідомив очільник ОВА Володимир Труш під час брифінгу.

"Будь-ласка, вимкніть її (зовнішню рекламу – Delo.ua), бо будете мати неприємності. Поліцейські, які патрулюватимуть місто, будуть заходити у це приміщення і притягувати до відповідальності", — сказав Труш.

Нагадаємо, що 10 та 11 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по багатьох об'єктах енергетичної інфраструктури України, що викликало відключення електропостачання в низці обласних центрів, зокрема й у Києві.

За даними Міністерства енергетики, внаслідок цих обстрілів було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Також влада закликала українців зменшити споживання електроенергії у вечірні години з 17:00 до 23:00.

Потужні електроприлади, такі як праски, пральні машини, бойлери, обігрівачі, кондиціонери та інше краще використовувати в інший час, наприклад, вночі, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий.