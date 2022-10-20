В Полтаве и Тернопольской области полицейские будут искать нарушителей правил экономии электроэнергии

С 20 октября в Полтаве патрульная полиция вместе с инспекцией по благоустройству будет разыскивать предпринимателей, которые не соблюдают правила экономии электроэнергии. Об этом сообщил мэр Александр Мамай.

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В Полтаве предприниматели, которые не выключат наружное освещение и не будут реагировать на предписания и рекомендации, будут отключены от электроснабжения.

Глава города добавил, что власти понимают, что предпринимателям сейчас тяжело, ведь бизнес переживает не лучшие времена.

"И поэтому обращаюсь к вам, как к полтавчанам, коллегам. Выключайте освещение и внешнюю иллюминацию. Отмечаю, это крайние меры, к которым мы не хотим прибегать. И попробуем достичь понимания путем переговоров. Надеюсь на взаимопонимание. Сохраним киловатт, Полтаву и Украину", – отметил Мамай.

Аналогичные меры решили предпринять в Тернопольской области, сообщил глава ОВА Владимир Труш во время брифинга.

"Пожалуйста, выключите ее (наружку рекламу – Delo.ua), потому что будете иметь неприятности. Полицейские, которые будут патрулировать город, будут заходить в это помещение и привлекать к ответственности", - сказал Труш.

Напомним, что 10 и 11 октября российские войска нанесли ракетные удары по многим объектам энергетической инфраструктуры Украины, что вызвало отключение электроснабжения в ряде областных центров, в том числе и в Киеве.

По данным Министерства энергетики, в результате этих обстрелов было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Также власти призвали украинцев снизить потребление электроэнергии в вечерние часы с 17:00 до 23:00.

Мощные электроприборы, такие как утюги, стиральные машины, бойлеры, обогреватели, кондиционеры и прочее лучше использовать в другое время, например ночью, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий.