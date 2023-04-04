В Полтавской области изменили продолжительность комендантского часа. Начиная с 5 апреля он продлится с 00:00 до 04:00.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Сокращаем продолжительность комендантского часа в Полтавской области. По решению Совета обороны области с 5 апреля комендантский час продлится с 00:00 до 04:00", - отметил Лунин.

По его словам, это шаг навстречу бизнесу, который работает, в частности, в сферах общественного питания и торговли, чтобы заведения могли продлить работу, а работники – добраться домой.

Напомним, в Черкасской области также сократили комендантский час. С 3 апреля он продлится с 00:00 – 4:00.

Также с 29 марта сократили комендантский час в Ивано-Франковской области. Теперь она продлится с 00:00 до 05:00.