На Полтавщині змінили тривалість комендантської години

У Полтавській області змінили тривалість комендантської години. Починаючи з 5 квітня, вона триватиме з 00:00 до 04:00.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Скорочуємо тривалість комендантської години на Полтавщині. За рішенням Ради оборони області з 5 квітня комендантська година триватиме з 00:00 до 04:00", - зазначив Лунін.

За його словами, цее крок назустріч бізнесу, який працює, зокрема, у сферах громадського харчування й торгівлі, щоби заклади могли подовжити роботу, а працівники – дістатися додому.

Нагадаємо, у Черкаській області також скоротили комендантську годину. З 3 квітня вона триватиме з 00:00 – 4:00.

Також з 29 березня скоротили комендантську годину у Івано-Франківській області. Тепер вона триватиме з 00:00 до 05:00.