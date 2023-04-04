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На Полтавщині змінили тривалість комендантської години

На Полтавщині змінили тривалість комендантської години
На Полтавщині змінили тривалість комендантської години. Фото: https://poltava.to

У Полтавській області змінили тривалість комендантської години. Починаючи з 5 квітня, вона триватиме з 00:00 до 04:00.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Скорочуємо тривалість комендантської години на Полтавщині. За рішенням Ради оборони області з 5 квітня комендантська година триватиме з 00:00 до 04:00", - зазначив Лунін.

За його словами, цее крок назустріч бізнесу, який працює, зокрема, у сферах громадського харчування й торгівлі, щоби заклади могли подовжити роботу, а працівники – дістатися додому.

Нагадаємо, у Черкаській області також скоротили комендантську годину. З  3 квітня вона триватиме з 00:00 – 4:00.

 Також з 29 березня скоротили комендантську годину у Івано-Франківській області. Тепер вона триватиме з 00:00 до 05:00.

Автор:
Світлана Манько