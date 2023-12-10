В Раде усомнились в эффективности телемарафона

Новоназначенный председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что общенациональный телемарафон "Единые новости" не показал своей эффективности.

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Об этом он сказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

По мнению Юрчишина, "Единые новости" оказались неэффективным решением формирования информационной политики, поскольку большинство новостей люди получают из анонимных телеграмм-каналов, а не из марафона. Однако вопрос, что с этим делать, тоже открыт.

"Моя позиция по марафону: его эффективность – под вопросом. Если его эффективность – под вопросом (а это инвестиция государственных средств), то нужно работать с этой эффективностью в том или ином направлении", – сказал нардеп.

Он добавил, что общая идея единого информационного ресурса в условиях полномасштабного вторжения имеет смысл.

"Определенная направленность информационной политики должна быть, но не цензура. Вот она (информационная политика – ред.) в начале войны выглядела вполне логичным образом", - убежден Юрчишин.

Он считает, что сейчас нужно решать вопрос большего баланса в телемарафоне, возможности оперативного информирования или вообще признать, что он не выполняет свои функции, и искать другой формат.

Напомним, Верховная Рада Украины в субботу, 9 декабря, назначила депутата от фракции "Голос" Ярослава Юрчишина на должность главы парламентского Комитета по вопросам свободы слова. Он заменит на этом посту Нестора Шуфрича, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Государство потратит на телемарафон 1,7 млрд грн

Некоторые медиаэксперты подчеркивают, что круглосуточный марафон "Единые новости", объединивший шесть крупнейших телеканалов страны, себя исчерпал. Еще полгода назад экс-министр культуры Александр Ткаченко говорил, что "Единые новости" смотрит не больше 15% украинцев.

Но марафон "Единые новости" в следующем году продлится - государство потратит на него из бюджета 1,7 млрд грн.

Средства планируют выделить на производство и трансляцию телерадиопрограмм для государственных нужд, сбор, обработку и распространение официальной информационной продукции, финансовую поддержку системы государственного иновещания Украины.

Сегодня общий марафон транслируется на общенациональных частных, государственных и общественных телеканалах. Его создают медиагруппы "1+1", "Интер", StarLightMedia, "Мы-Украина", парламентский телеканал "Рада" и "Суспільне".