У Раді засумнівалися в ефективності телемарафону

Новопризначений голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що загальнонаціональний телемарафон "Єдині новини" не показав своєї ефективності.

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Про це він сказав у коментарі "Інтерфакс- Україна".

На думку Юрчишина, "Єдині новини" виявились неефективним рішенням формування інформаційної політики, оскільки переважну кількість новин люди отримують з анонімних телеграм-каналів, а не з марафону. Проте питання, що з цим робити, - теж відкрите.

"Моя позиція щодо марафону: його ефективність – під питанням. Якщо його ефективність – під питанням (а це інвестиція державних коштів), то потрібно працювати з цією ефективністю в тому чи іншому напрямку", – сказав нардеп.

Він додав, що загальна ідея єдиного інформаційного ресурсу в умовах повномасштабного вторгнення має сенс.

"Певна спрямованість інформаційної політики має бути, але не цензура. Ось вона (інформаційна політика — ред.) на початку війни мала цілком логічний вигляд", - переконаний Юрчишин.

Він вважає, що зараз треба розв'язувати питання більшого балансу в телемарафоні, можливості оперативного інформування — або взагалі визнати, що він не виконує свої функції, та шукати інший формат.

Нагадаємо, Верховна Рада України в суботу, 9 грудня, призначила депутата від фракції "Голос" Ярослава Юрчишина на посаду голови парламентського Комітету з питань свободи слова. Він замінить на цій посаді Нестора Шуфрича, який зараз перебуває у СІЗО за підозрою у держзраді.

Держава витратить на телемарафон 1,7 млрд грн

Деякі медіаексперти наголошують, що цілодобовий марафон "Єдині новини", який об'єднав шість найбільших телеканалів країни, себе вичерпав. Ще пів року тому ексміністр культури Олександр Ткаченко говорив, що "Єдині новини" дивиться не більше 15% українців.

Але марафон "Єдині новини" наступного року триватиме – держава витратить на нього з бюджету 1,7 млрд грн.

Кошти планують виділити на "виробництво та трансляцію телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробку та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансову підтримку системи державного іномовлення України.

Сьогодні спільний марафон транслюється на загальнонаціональних приватних, державних та суспільних телеканалах. Його створюють медіагрупи «1+1», «Інтер», StarLightMedia, «Ми-Україна», парламентський телеканал «Рада» та Суспільне.